Corriere dello Sport (F. Bonsignore) – Tre punti, la prima vittoria convincente, il grande entusiasmo ma anche il primo (doppio) contrattempo. La festa del mondo juventino resta dimezzata perché il giorno dopo il rotondo successo sul Como arrivano i primi infortuni significativi della stagione. Thiago Motta perde subito due grandi protagonisti dell’esordio: Khéphren Thuram e Weah infatti si devono fermare per un infortunio identico, una lesione di basso grado al bicipite femorale.

Entrambi svolgeranno nuovi controlli tra una decina di giorni dai quali emergeranno con maggiore chiarezza i tempi di recupero. E già certo, in ogni caso, che per Khéphren e Timothy l’appuntamento è a dopo la sosta per le Nazionali e alla quarta giornata di campionato, quando la Signora sarà impegnata a Empoli. La conseguenza immediata è sicuramente pesante perché Motta non li avrà a disposizione nella trasferta di lunedì prossimo a Verona e nel primo scontro diretto della stagione contro la Roma del primo settembre.