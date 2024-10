“A Roma Mourinho ha fatto un miracolo“. Ne è convinto Emiliano Viviano. L’ex portiere, ritiratosi quest’anno dopo la parentesi all’Ascoli, nel corso del podcast di TvPlay ha commentato il momento della Roma: “Non sono un estimatore di Mourinho, sotto nessun punto di vista, ma mi sembra chiaro che a Roma abbia fatto un miracolo“, l’ammissione dell’ex estremo difensore. Poi ha aggiunto: “A me non piace come comunica, come si comporta in panchina, ma ha vinto un trofeo e senza un errore arbitrale ne avrebbe vinti due in Europa“.

Un pensiero su cui Mourinho si è sempre battuto, ribadendo la medesima convinzione anche ieri: “Ho perso una finale in una maniera inaccettabile“. Lo Special One ha poi parlato del difficile, per usare un eufemismo, rapporto col mondo arbitrale: “Non merito un trattamento migliore, ma di essere trattato come gli altri. Da quella finale di Budapest sta diventando difficile“, le parole a Sky Sport.