Vittorie e punti: in Europa Fonseca è da record

Corriere della Sera (M. Perrone) – L’unico allenatore giallorosso capace di conquistare un trofeo europeo? Luis Carniglia, argentino, classe 1917. Sulla panchina del Real Madrid aveva vinto 2 Coppe dei Campioni. Quando arrivò a Roma nell’estate del 1961 si trovò una finale “apprecchiata” dal suo predecessore, Alfredo Foni, che a maggio aveva vinto 6-0 lo spareggio con gli scozzesi dell’Hibernian.

La doppia finale di Coppa delle Fiere si giocò tra settembre e ottobre:2-2 a Birmingham, 2-0 in casa. Trent’anni dopo quel successo di Carniglia, la Roma di Ottavio Bianchi perse, nel 1991, la finale Uefa contro l‘Inter.

Altri trent’anni, ed ecco Paulo Fonseca lanciatissimo in EL dopo il 2-1 ad Amsterdam con cui ha già stabilito od eguagliato vari record nella storia giallorossa: perché il successo sull‘Ajax è arrivato dopo i colpi esterni contro Young Boys, Cluj, Braga e Shakhtar, e la Roma 5 vittorie in trasferta in una sola edizione non le aveva mai conquistate; non solo, 5 successi consecutivi li aveva ottenuti finora due volte, nella Coppa delle Fiere 1963-62 e nell’Uefa 1990-91.