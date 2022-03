Un Vitesse-Roma per tantissimi tifosi giallorossi. Mkhitaryan li ha elogiati nel post-partita e loro si sono fatti sentire per tutto il match e non hanno mai lasciato sola la squadra. Tra di loro c’era anche il noto rapper Gemitaiz tifosissimo della Roma. A documentarlo lo stesso cantante tramite il proprio profilo Instagram. Nelle sue stories ha raccontanto praticamente tutta la sua trasferta: dal cammino verso lo Stadio all’esultanza finale.