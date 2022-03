Vitesse-Roma, arbitra il polacco Paweł Raczkowski

È stata designata la squadra arbitrale che dirigerà il match di Conference League tra Vitesse e Roma valido per l’andata degli ottavi di finale. L’arbitro della gara sarà il polacco Paweł Raczkowski. I suoi assistenti saranno i connazionali Radosław Siejka e Adam Kupsik , mentre il quarto uomo sarà Tomasz Musiał.

Per Paweł Raczkowski, 38 anni, sarà il secondo incrocio in carriera con la Roma: prima volta nel girone di Champions 2018-19 nel 5-0 contro il Viktoria Plzen dove a stendere gli avversari furono i tre gol di Dzeko, Under e Kluivert. L’arbitro polacco ha anche arbitrato il match della Roma Primavera nella Youth League 2014-15 nei quarti contro il Manchester City: vittoria 2-1.