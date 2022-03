Vitesse, Doekhi: “Sarà una gara dura, ma anche bella. La Roma ha tanti giocatori forti. Nel calcio c’è sempre la possibilità di sorprendere”

Danilho Doekhi, difensore del Vitesse, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma. Queste le sue parole:

“Ovviamente quando prendi parte ad una competizione speri di arrivare il più avanti possibile, ma dopo essere stato inserito in un gruppo con Rennes, Tottenham e Mura devi anche essere realistico. Adesso siamo ci troviamo sul finale di stagione con un’altra grande avventura europea e bellissime esperienze. Domani contro la Roma sarà una gara dura, ma anche bella, in uno stadio pieno. Per noi sarà anche il momento per misurarci con una grande squadra e metterci in mostra. I giallorossi hanno molti top player e giocano ad alti livelli. Noi però crediamo nei nostri punti di forza e abbiamo dimostrato nel corso di tutta la stagione che nel calcio c’è sempre l’opportunità per sorprendere gli avversari“.