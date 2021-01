Visite mediche per El Shaarawy: “Sono pronto”

Il Messaggero – Visite mediche per Stephan El Shaarawy, tornato in giallorosso (34 reti in 109 partite) dopo l’esperienza in Cina, durata meno di un anno e mezzo, con la maglia dello Shanghai Shenhua (1 gol in 16 match). Rinviata a oggi la firma del nuovo contratto per l’assenza di Tiago Pinto da Roma, a Milano per la trattativa con l’Inter.