Viña, ottenuto regime casa-lavoro-casa: dormirà in un hotel e si allenerà da solo a Trigoria

Matias Viña osserverà i dieci giorni di quarantena con il regime di casa-lavoro-casa, come chiesto ed ottenuto dalla Roma. Il terzino uruguaiano – arrivato nella tarda serata di ieri a Fiumicino – soggiornerà in un hotel. Si allenerà da solo a Trigoria per poi fare ritorno in albergo.

Non è stata concessa una deroga in quanto Viña si è già sottoposto a doppia dose di vaccino e – inoltre – proviene da squadre che erano in bolla. Circa l’annuncio ufficiale, invece, bisognerà pazientare ancora un po’ di tempo. La trattativa è infatti complessa e vi partecipano altre due società – Palmeiras e Nacional di Montevideo – oltre a diversi agenti.