Viña: “Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister. Giocare con la maglia della Roma mi rende orgoglioso”

La Roma ha ufficializzato l’acquisto di Matías Viña a titolo definitivo dal Palmeiras per 13 milioni di euro. Il calciatore uruguaiano ha firmato un contratto che lo legherà alla società giallorossa fino al 2026. Queste le sue parole, dal sito ufficiale del club:

“Sono entusiasta di essere approdato in un Club così prestigioso. Da bambino sognavo di giocare in Europa e poterlo fare con la maglia della Roma mi rende orgoglioso. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e dei compagni e di scendere in campo davanti ai nostri tifosi”.