Villar: “Siamo arrabbiati. Ci sono delle partite dove non riusciamo a fare quanto preparato”

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Benevento-Roma 0-0. Queste le sue parole:

VILLAR A ROMA TV

C’è rammarico…

Io e la squadra siamo arrabbiati perché oggi era una buona opportunità. Ma ci sono delle partite dove non riusciamo a fare quanto preparato.

Cosa vi eravate preparati che non siete riusciti a fare?

E’ stata una gara con tutti 11 sotto la porta. Per noi è stato difficile perché abbiamo sbagliato l’ultima scelta. Non si può dire niente ma solo lavorare con la testa a giovedì e poi al Milan.

Il Benevento si è chiuso bene. In questi casi perché non si tira da fuori?

Questa è una cosa di tutta la squadra ma io il primo a cercare di tirare da fuori area perché non lo faccio mai. Non guardo la porta e questo è il mio difetto. Non abbiamo creato quasi nessuna occasione.

Serviva più pazienza e velocità?

E’ appena finita la gara e non l’ho vista. Domani la rivedrò, anche cosa è stato fatto bene e male. Da domani lavoreremo per risolvere questi problemi e per avere più pazienza.