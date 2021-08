Botta e risposta social per Gonzalo Villar. Un tifoso lo elogia su Twitter, scrivendo: “La velocità di gambe nel dribbling nello stretto di Villar è impressionante. Guardate la differenza in confronto agli altri“. Lo spagnolo risponde senza peli sulla lingua: “Non è possibile, mi dicono che sono una pippa e che devo levarmi dal c****”.

