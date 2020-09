Villar: “Queste amichevoli sono importanti per noi. Zaniolo? Quando ho saputo dell’infortunio mi sono sentito male”

Il centrocampista della Roma Villar ha parlato al termine della vittoria per 4-1 sul Frosinone e – oltre ad analizzare la gara – ha parlato anche dell’infortunio di Zaniolo e di molto altro. Queste le sue parole:

VILLAR A ROMA TV

Che tipo di test è stato?

Sono partite utili, perché manca poco all’inizio della stagione. Per noi queste amichevoli sono importanti.

Come stai vivendo questo periodo dal punto di vista personale?

Io cerco sempre di lavorare. Quest’estate sono andato anche in nazionale, questo mi dà fiducia. Mi sento bene, mi sento pronto e spero di poter giocare di più rispetto alla stagione scorsa.

A centrocampo o sulla trequarti?

Per me non c’è problema (ride, ndr), io voglio solo giocare, posso farlo anche dal portiere.

Ti trovi meglio dietro le punte o in mediana?

Mi piace un po’ di più giocare a centrocampo, ma nella scorsa partita mi sono reso conto che posso giocare anche da numero 10, se vogliamo chiamare così questa posizione. Come ho detto prima, per me non è importante dove giocare, ma giocare.

Sull’infortunio di Zaniolo…

Ero a casa quando ho saputo la notizia, mi sono sentito male e ho scritto subito a Nicolò. Per noi è stata una notizia pessima, speriamo che lui possa rientrare quanto prima.

VILLAR A SKY

Cosa ti è piaciuto di più in questa partita?

Tutta la squadra ha giocato una buona partita. Per noi è importante vincere, per arrivare alla prima giornata con fiducia.

Fonseca ti ha fatto giocare più avanti, come ti trovi in questa posizione?

Sì, ho giocato da numero 10, se vogliamo chiamarlo così. Come ho detto ad un’altra intervista, io posso giocare in ogni posizione, anche da terzino, basta che gioco.

Come vi state avvicinando al campionato?

Ci siamo allenati solamente pochi giorni, perché ci sono state le Nazionali. Oggi abbiamo giocato bene, siamo stati corti in campo e queste indicazioni sono buone in vista della prima gioranta.

Sei coetaneo di Nicolò Zaniolo, vuoi lasciargli un messaggio?

Ho parlato con lui appena ho saputo la notizia. Nico sai che ti voglio bene e ti aspetto con noi al più presto.