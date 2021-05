Villar: “Io di sicuro resto qui. E con Mourinho ritroveremo la mentalità vincente”

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – La notizia la dà direttamente Villar a Cadena Cope: “Resto sicuramente alla Roma“. Con l’arrivo di Mourinho inevitabilmente si potevano sconvolgere progetti e programmi e di certo, quello di Villar, non corrisponde all’identikit ideale del centrocampista mourinhano. Oggi alle 18 ci sarà l’esordio per la sua Spagna nella fase finale dell’Europeo Under 21 contro la Croaza. Le Furie Rosse ci arrivano con qualche problema legato al Covid che li ha costretti ad allenarsi con il necessario distanziamento e per gruppi. La vincente affronterà quella di Portogallo-Italia. Villar parla ancora di Roma: “Sono felice e ho molta voglia di giocare con Mourinho. Tutti noi non vediamo l’ora di iniziare la stagione e conoscere lui come persona, ma anche i suoi metodi di lavoro. La speranza poi è quella che possa portarci la mentalità vincente, che un pochino ci manca“. Non manca una pizzicata ai cugini quando gli chiedono se sono impazziti per l’arrivo di Mourinho: “Si, è vero, ma quei pochi che ci sono…“, detto ridendo e senza cattiveria.