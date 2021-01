Villar: “È stato un anno speciale per me, sono cresciuto come persona e come calciatore. Non potrei essere più felice” – VIDEO

È passato un anno dall’arrivo di Gonzalo Villar. Il talento spagnolo, arrivato in sordina in giallorosso, una partita dopo l’altra ha scalato le gerarchie e si è imposto con quantità e qualità. Il centrocampista, divenuto oramai un titolare della squadra, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi accompagnati da un video. Queste le parole di Villar sul suo profilo Instagram:

“Ciao a tutti, è passato un anno dal mio arrivo alla Roma. In questo anno così strano e difficile per tutti voglio sottolineare le cose belle e dirvi che è stato un anno molto speciale per me. Sono cresciuto molto come persona e come calciatore. Ho conosciuto una delle città più belle del mondo: Roma. In questo anno ho avuto il tempo di innamorarmi della pasta, di migliorare il mio livello di italiano e di conoscere un gruppo fantastico di compagni e staff. Ma soprattutto ho capito quanto è importante questa maglia per questa città e non potrei essere più felice. Non vedo l’ora che finisca questa difficile situazione per vedere pieno l’Olimpico, grazie mille”