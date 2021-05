Villar è carico: “Pronto per tornare al mio livello per finire la stagione” – FOTO

La Roma questa mattina è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida contro l’Inter del prossimo turno di campionato in programma mercoledì alle ore 20:45. Dall’allenamento odierno si sono rivisti Stephan El Shaarawy e Gonzalo Villar, che hanno svolto l’intero allenamento in gruppo e dunque si ritengono convocabili per i nerazzurri. Il centrocampista spagnolo ha voluto condividere la sua gioia per il ritorno in campo con una storia Instagram caricandosi con queste parole: “Pronto per tornare al mio livello per finire la stagione“.