Villar, Darboe e non solo: il futuro della Roma passa (anche) dai giovani

gazzetta.it – Darboe, Calafiori, ma anche Zalewski e Villar: i giovani della Roma piacciono a mezza Europa. Ma la società è stata chiara: è finito il tempo delle plusvalenze a tutti i costi. I ragazzi giallorossi saranno prima valutati da Mourinho e Tiago Pinto e poi, eventualmente, inseriti in trattative che non saranno solo economiche, ma tecniche. Calafiori, gestito da Mino Raiola, ha offerte da Premier, Ligue 1 e campionato italiano, ma la Roma non ha intenzione di privarsene. Da verificare Zalewski, che ha offerte da A e B, e Darboe, che potrebbe essere inserito in qualche trattativa per andare a fare esperienza. Tante richieste anche per Gonzalo Villar, che sarebbe una plusvalenza sicura: lo spagnolo vuole restare e la Roma vuole che continui il suo percorso di crescita, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile.