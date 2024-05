Corriere dello Sport (R. Maida) – Nello spogliatoio se lo sono detti: “non è finita finché non è finita”. Così si spiegano le voci sicure dei giocatori della Roma dopo la batosta subita dal Bayer Leverkusen. Dopo Svilar e Pellegrini, anche il terzino spagnolo Angeliño ha dato appuntamento ai tedeschi per la partita di ritorno: “Abbiamo avuto le nostre occasioni ma la palla non voleva entrare. Ora dobbiamo ripartire ed essere carichi per le prossime partite. Sono sicuro che De Rossi saprà preparare bene ogni impegno che ci rimane“. Lui conosce bene il Leverkusen, avendo giocato in Bundesliga con il Lipsia: “Sapevamo che sarebbe stato difficile. Ma il calcio è imprevedibile, pensiamo positivo”.