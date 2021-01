Villar-Cristante, due per un posto. Zaniolo torna social: “Carica ragazzi”

Il Messaggero (G. Lengua) – Paulo Fonseca non cambierà in vista del derby che si giocherà venerdì all’Olimpico (ore 20.45). Gli undici che hanno affrontato l’Inter saranno gli stessi che scenderanno in campo contro la Lazio di Simone Inzaghi: il portoghese non ha intenzione di stravolgere una formazione che gli ha levato più di una soddisfazione.

Mirante e Pedro difficilmente potranno far parte della stracittadina per via dei rispettivi infortuni muscolari che ancora non hanno superato. Spazio, quindi, a Pau Lopez in porta e Pellegrini avanzato sulla trequarti.

L’unico dubbio è legato al ballottaggio tra Cristante e Villar, ma l’ex Elche ha dimostrato contro i nerazzurri di avere le qualità tecniche per disputare partite di livello. Accanto a lui Veretout e poco più avanti Mkhitaryan, il terminale offensivo sarà Dzeko.

La ripresa degli allenamenti è prevista per oggi alle 11, a dare la carica ci penserà anche Zaniolo che per l’occasione ha rotto il silenzio social: “Tutti uniti per una settimana da Roma!“, ha scritto su Instagram.