Il ritiro in Portogallo per Gonzalo Villar è finito anzitempo per aver accusato un problema al ginocchio che lo ha costretto al ritorno a Roma. Subito al lavoro per rientrare il prima possibile, per farcela anche per la prima di campionato contro la Fiorentina allo Stadio Olimpico. E’ lo stesso centrocampista ad indicare la via tramite il proprio profilo Instagram con una stories con scritto: “Ritorno subito“.