Villar continua a crescere: “Questa maglia, che emozione”

Corriere della Sera (G.Piacentini) – In Spagna si stanno già chiedendo se i grandi club non abbiano commesso un errore nel lasciar andare Villar. E’ arrivato alla Roma per 4 milioni di euro lo scorso gennaio e i segnali incoraggianti, arrivati dalla partita contro la Sambenedettese, lasciano ben sperare per il futuro. Fonseca lo tiene in grande considerazione e lo può utilizzare sia davanti alla difesa che alle spalle della punta. “Sono contenti di quello che sta facendo la squadra in questa prima fase di preparazione. Non vedevo l’ora di vestire la maglia della Roma“, le parole di Villar su Instagram.