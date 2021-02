Villa Stuart, Ibanez alla clinica per gli esami strumentali dopo il fastidio al flessore destro – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste (da Villa Stuart E. Bandini) – È il momento della verità per Roger Ibanez. Questa mattina il centrale difensivo della Roma si è recato a Villa Stuart per svolgere gli esami strumentali. Il difensore brasiliano è dovuto uscire anzitempo nel secondo tempo per un problema al flessore nella vittoria (0-2) di Braga per un un problema al flessore. Per la gara di domani (ore 20:45) contro il Benevento è in forte dubbio, così come Bryan Cristante, anche lui infortunatosi nella gara di andata dei sedicesimi di Europa League.

Contro la formazione di Filippo Inzaghi – reduce da due pareggi, contro la Sampdoria prima ed il Bologna poi – Paulo Fonseca sarà così costretto a ridisegnare la difesa. La retroguardia giallorossa sarà composta da Gianluca Mancini, supportato da Rick Karsdorp e da Federico Fazio, pronto a debuttare in campionato.