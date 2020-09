Vice Dzeko, in pole c’è Mayoral

Il Messsaggero (S. Carina) – La Roma nel mercato si affida sempre di più agli agenti. Con Longo uscito di scena, l’inibizione di 30 giorni a Fienga e De Sanctis che si occupa soprattutto di Primavera, saranno gli intermediari a portare avanti le trattative per conto della società capitolina. Il vice-Dzeko è stato trovato: si tratta di Borja Mayoral. Ad offrirlo ed occuparsi direttamente dell’operazione è Davide Lippi. A meno che lo spagnolo non rinnovi il suo contratto con il Real in scadenza al 2021, la Roma non potrà acquistarlo in prestito come avrebbe voluto. Si sta lavorando anche all’acquisto a titolo definitivo, con il club spagnolo che lo valuta 13 milioni di euro. Sul fronte difensore: lo United continua a chiedere 20 milioni di euro per Smalling, ma da Trigoria non sono arrivate ulteriori offerte. La dirigenza romanista valuta due profili alternativi a quello dell’inglese: Todibo, di proprietà del Barcellona e in prestito allo Schalke 04 nell’ultima stagione, e Marcao, centrale mancino del Galatasaray, che piace anche al Lione.