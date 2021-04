Via libera alla sala Var centralizzata in A

Il Tempo – Basta con postazioni allestite e poi smontate ogni volta in tutti gli stadi d’Italia. La decisione presa ieri pomeriggio durante l’assemblea di Lega Serie A è destinata a far cambiare marcia al Var che nel prossimo futuro avrà un quartier generale dove verrà allestita un’unica postazione che, come già accade in Premier e in Bundesliga, valuterà tutti gli episodi che accadranno nei vari impianti e fornirà indicazioni ai direttori di gara su quale sia la decisione più corretta. Le società di calcio di SerieA hanno infatti approvato a larga maggioranza (18 voti favorevoli) la creazione di un vero e proprio centro di produzione televisiva che verrà allestito in Brianza, a Lissone, presso l’edificio El Towers. La struttura ospiterà ben 12 postazioni alle quali si aggiunge un’area hospitality.