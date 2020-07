Vertonghen: “Il nome della mia prossima squadra uscirà prima o poi. Ho qualcosa in mente, vediamo se si realizzerà”

Jan Vertonghen è pronto a una nuova avventura, ma non ancora a svelare quale sarà. Il difensore, svincolato dal Tottenham dopo la scadenza del contratto e nel mirino della Roma, ha rilasciato un’intervista a TalkSport, nella quale ha parlato delle possibili opzioni del suo futuro, compresa quella di rimanere in Premier, accennando al fatto che abbia un piano in mente e che stia aspettando di capire se questo possa concretizzarsi. Queste le sue parole:

“Il nome della squadra uscirà prima o poi. Sto prendendo in considerazione le varie opzioni per prendere una buona decisione. Ovviamente la sessione di mercato quest’anno è più lunga dell’anno scorso, quindi abbiamo un po’ di tempo per valutare l’opzione migliore. Restare in Premier? Tutto dipenderà dalle offerte. Ho qualcosa in mente, vedremo se andrà in porto o meno“.