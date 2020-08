Vertice Inter, Conte confermato. Resta anche Ausilio

Come comunicato dall’Inter attraverso il proprio sito ufficiale, Antonio Conte rimarrà all’Inter. Dopo l’incontro tra l’ex allenatore di Juve e Chelsea con i vertici del club nerazzurro, si è varato per la scelta della continuità. Continuità che non si trova solo in panchina ma anche nella direzione sportiva: come riportato da Sky Sport infatti anche Piero Ausilio rimarrà in nerazzurro. Il dirigente era stato avvicinato alla Roma, che lo aveva individuato come uno dei possibili nomi per ricoprire il ruolo di ds giallorosso in futuro.