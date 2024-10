Corriere dello Sport (P. Gua.) – Dopo averlo fatto l’altra sera a caldo, al termine della gara con la Croazia (“Spero che non sia nulla di grave, ho sentito un leggero fastidio, vedremo come si evolverà la situazione”), ieri Zielinski ha provato a rassicurare anche l’Inter. A suo giudizio, infatti, si è fermato in tempo. Solo oggi, però, si potrà capire l’entità del problema che ha accusato ai flessori della coscia destra. Peraltro, anche ad agosto, quando si era dovuto fermare una prima volta per un guaio muscolare, l’ex Napoli era convinto che fosse di poco conto ma poi è dovuto restare fuori per tre settimane. Logico, quindi, che in casa nerazzurra ci sia un po’ di preoccupazione. Ovvio, a questo punto, che Zielinski sia da mettere almeno in dubbio per la trasferta di domenica sera in casa della Roma.

Se perderà il polacco, almeno Inzaghi sa che recupererà Barella. Il centrocampista ieri ha svolto l’intero allenamento in gruppo. Significa che sarà certamente a disposizione per la sfida con i giallorossi. Ancora da stabilire, invece, se potrà partire dall’inizio, oppure se, più probabilmente, entrerà in corsa. Per Buchanan, invece, occorrerà attendere qualche altro giorno. Ieri, infatti, anche a causa dei campi pesanti per la pioggia, il canadese ha lavorato nuovamente a parte. Insomma, meglio un pizzico di cautela in più piuttosto che correre rischi. Oggi, comunque, con il rientro di tutti i nazionali, la truppa sarà al completo.Intanto, Valentin Carboni, dopo un consulto effettuato a Milano di rientro dall’Argentina, ha deciso che volerà a Barcellona per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro, rotto in un allenamento con l’Albiceleste.

Foto: [Marco Luzzani] via [Getty Images]