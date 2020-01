Verso Parma-Roma: ultima vittoria esterna dei giallorossi in Coppa Italia nel 2013

Pagine Romaniste (Alessio Nardo) – Archiviata la sconfitta con la Juventus, per la Roma di Paulo Fonseca è tempo di pensare alla Coppa Italia. Domani sera, nel gelo del Tardini, i giallorossi faranno visita al Parma 7° in classifica. Fischio d’inizio alle ore 21.15. Le due squadre si sono già affrontate quest’anno in campionato nello stesso stadio. Era il 10 novembre: finì 2-0 per i padroni di casa con reti di Sprocati e Cornelius.

Ducali e capitolini si sono incrociati in Coppa Italia solamente in due occasioni. La prima sorrise agli emiliani, nella stagione 1984-1985. Agli ottavi di finale, infatti, l’allora formazione giallorossa guidata da Sven Goran Eriksson non riuscì a passare il turno, impattando a reti bianche in trasferta e non andando oltre l’1-1 tra le mura amiche: al vantaggio di Maurizio Iorio rispose il gol di Marco Marocchi. Ai quarti dell’edizione 2006-2007, invece, la Roma spallettiana (pur soffrendo) guadagnò l’accesso al turno successivo, vincendo per 2-1 in casa (Mancini e Totti prima dell’acuto di Dedic) e pareggiando 2-2 in Emilia, quando De Rossi e Pizarro risposero colpo su colpo allo scatenato centravanti bosniaco Zlatan Muslimovic, autore di una doppietta.

Il Parma, tre volte vincitore della Coppa Italia, l’ultima nel 2001-2002 in finale contro la Juventus, è approdato agli ottavi dell’attuale edizione dopo aver battuto, sempre in casa, il Venezia al terzo turno (3-1) e il Frosinone al quarto (2-1). Nelle ultime sei stagioni, la Roma ha disputato soltanto 3 gare esterne in Tim Cup, rimediando altrettante sconfitte: a Napoli nel 2014, contro la Lazio nel 2017 e lo scorso anno (30 gennaio 2019) a Firenze. Il successo in trasferta in questa manifestazione manca dalla semifinale di ritorno della stagione 2012-2013: Inter-Roma 2-3. Sulle due panchine sedevano Andrea Stramaccioni e Aurelio Andreazzoli.

Statistiche Parma in casa – Coppa Italia

ULTIMA VITTORIA: 05/12/2019, Parma-Frosinone 2-1

ULTIMO PAREGGIO: 12/12/2012, Parma-Catania 1-1 (3-4 dcr)

ULTIMA SCONFITTA: 12/08/2018, Parma-Pisa 0-1

Statistiche Roma in trasferta – Coppa Italia

ULTIMA VITTORIA: 17/04/2013, Inter-Roma 2-3

ULTIMO PAREGGIO: 16/01/2013, Fiorentina-Roma 0-0 (0-1 dts)

ULTIMA SCONFITTA: 30/01/2019, Fiorentina-Roma 7-1

Tutti i precedenti tra Parma e Roma in Coppa Italia

Stagione 1984-1985 – Ottavi di finale

Parma-Roma 0-0

Roma-Parma 1-1 (Iorio)

Stagione 2006-2007 – Ottavi di finale

Roma-Parma 2-1 (Mancini, Totti)

Parma-Roma 2-2 (De Rossi, Pizarro)