Il Tempo (M. Cirulli) – Dopo la vittoria con il Torino la Roma sarà chiamata alla trasferta di Monza per la 27ª di campionato. Al seguito dei giallorossi, ci saranno tantissimi tifosi, che in poco meno di mezz’ora hanno esaurito i biglietti per il settore ospiti. In vista della sfida De Rossi dovrà valutare al meglio le condizioni dei suoi giocatori, in particolare della difesa. Llorente potrebbe recuperare dalla botta alla testa subita con il Feyenoord, così come Karsdorp, fuori dalla lista dei convocati per un problema muscolare. Buona notizia invece per Smalling che è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti.