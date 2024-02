(Pagine Romaniste) – È la cumbia della Joya allo stadio Olimpico. Dybala inventa calcio, sigla la sua prima tripletta in maglia giallorossa e regala i tre punti a Daniele De Rossi. La Roma batte per 3-2 il Torino di Juric, e festeggia una vittoria che conforta le ambizioni quarto posto, con l’Atalanta distante due punti (una gara in meno) e il Bologna a quattro. De Rossi ha scelto di puntare sulla difesa a tre per la prima volta, con Smalling che è tornato titolare a distanza di cinque mesi. Ottima la prestazione di Chris, male invece il subentrato Huijsen (autore dell’autogol che ha accorciato le distanze) e i due esterni Kristensen e Angeliño, spesso in sofferenza sulle fasce. Confermata ancora una volta la crescita di Svilar tra i pali.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI