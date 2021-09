Verona, ufficiale l’esonero di Di Francesco

Dopo le indiscrezioni circolate a seguito della sconfitta contro il Bologna, adesso è ufficiale: Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore dell’Hellas Verona. Fatali dunque le tre sconfitte in tre partite in campionato. La società scaligera lo ha comunicato attraverso una nota ufficiale sul proprio sito:

Questa la nota trasmessa dalla società: “Verona – Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta“.