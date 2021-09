Verona-Roma, Vina non convocato. C’è Mkhitaryan

Matias Vina non sara disponibile per la gara con il Verona. Infortunatosi nella rifinitura della sfida contro il Cska Sofia – dove ha lasciato spazio a Calafiori – il terzino uruguaiano ha riportato una botta al ginocchio. A riportarlo è Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter.

Nonostante gli esami avessero evidenziato la lieve entità, José Mourinho ha deciso di non convocarlo. Calafiori viaggia quindi verso la seconda titolarità. Per l’esterno 2002 sarà il debutto in campionato dall’inizio.

Nella lista figura però il nome di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno era in dubbio per un affaticamento muscolare. Anche lui a riposo giovedì, per la sfida del Bentegodi (ore 18) si contenderà la maglia da titolare con El Shaarawy, a segno sia contro il Sassuolo che contro il Cska Sofia.