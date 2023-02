Verona, Lazović ripensa all’addio di Totti: “Ho rischiato di rovinargli la giornata. Uno dei più grandi del calcio italiano”

Il 28 maggio 2017 è una data importante per la Roma. Quel giorno fu l’ultima partita di Francesco Totti con la maglia giallorossa, che mise in secondo piano anche la partita: Roma-Genoa 3-2. Darko Lazović quel giorno vestiva la maglia rossoblù e segnò: “Il giorno dell’addio di Totti ho segnato contro la Roma. Ho rischiato di rovinargli quella giornata. Dopo la partita è venuto nel nostro spogliatoio e gli abbiamo regalato una maglia del Genoa per omaggiarlo. È uno dei più grandi del calcio italiano”. Cosí il centrocampista attualmente al Verona ha ripercorso quella giornata ai microfoni di Cronache di spogliatoio.