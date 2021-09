Verona, Caprari: “Abbiamo fatto solo un piccolo passo, non dobbiamo abbassare la guardia”

Gianluca Caprari, autore anche di una rete, ha parlato al termine della vittoria contro la Roma. Queste le sue parole:

CAPRARI IN ZONA MISTA

“Abbiamo fatto una grandissima partita, soprattutto nel secondo tempo. Non era facile dopo lo svantaggio, abbiamo ribaltato la partita in una maniera bellissima. Adesso ci godiamo il momento”.

Gara preparata bene…

Abbiamo preparato la gara in maniera giusta, ma come le altre dove non sono arrivati i risultati. Dobbiamo essere contenti ma pensare già alla prossima.

Per te debutto da sogno…

Sì, sono contento e devo continuare su questa strada. Posso fare molto molto altro, posso aiutare molto la squadra.

Ci racconti l’azione del gol?

È quella che proviamo sempre, spesso. Più arriviamo in fondo e più abbiamo possibilità di fare gol.

Lo stadio è stato importante, si è sentito?

Tantissimo, si sente quando è pieno. È sempre stato difficile giocarci anche da avversario.

È primo passo del cammino del Verona…

Abbiamo fatto solo un piccolo passo, non dobbiamo abbassare la guardia e continuare su questa strada.