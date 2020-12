Veretout, Smalling e Mancini: ancora differenziato

Il Corriere della Sera (G.Piacentini) – Chi farà coppia con Pellegrini in mezzo al campo domani contro il Sassuolo? E’ questo il dubbio di Fonseca, che al termine della gara contro lo Young Boys a ribadito di avere speranza per Veretout. Il francese però ieri ha svolto lavoro individuale, come Smalling e Mancini, che saranno sicuramente out contro gli emiliani. Il casting per chi giocherà a centrocampo è aperto, se Fonseca non avesse problemi in difesa il primo candidato sarebbe Cristante, che però potrebbe essere costretto a retrocedere di nuovo vicino a Ibanez, con Juan Jesus o Fazio a completare il reparto. Se Cristante giocherà dietro, in mezzo al campo il ballottaggio è tra Villar e Diawara.