Veretout può allungare fino al 2025. Poi gli altri

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Fonseca lo considera insostituibile, tanto che da quando lo ha a disposizione nessuno ha giocato così tanto come Jordan Veretout (dalla scorsa stagione ben 67 partite). E la società lo ritiene un asset fondamentale per il presente e per il futuro, sia come valore in campo sia come patrimonializzazione.

Ecco perché da qualche giorno si sta lavorando ad un possibile rinnovo di contratto per il centrocampista francese, nonostante quello attuale scada nel 2024. L’idea nella stanza dei bottoni giallorossa è quella di prolungare di uno anno, fino al 2025. E questo perché sul francese continua ad esserci la corte del Napoli.

Nella Roma, però, ci son anche altri giocatori che nei prossimi mesi siederanno a tavolino con la società per studiare rinnovi o adeguamenti. Il primo della lista, ovviamente, è Lorenzo Pellegrini, individuato dal club come l’uomo su cui costruire il futuro. Ma poi anche Villar e Ibanez, che aspettano degli adeguamenti contrattuali. Difficile, invece, il rinnovo per Mirante; impossibile per Juan Jesus e Bruno Peres.