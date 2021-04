Veretout, Pau e Spinazzola: è una maledizione

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Finisce nel modo peggiore una stagione fallimentare, quattordici anni dopo la Roma ha rimediato un’altra sconfitta umiliante all’Old Trafford, dal 7-1 con Spalletti è passata al 6-2 con Fonseca, che non lascia speranze di qualificazione.

La squadra giallorossa rischia di restare fuori dall’Europa la prossima stagione, mancano cinque partite alla fine del campionato e il tecnico portoghese non sa su quali giocatori potrà contare per la partita di domenica contro la Sampdoria, per evitare un’altra figuraccia.

Ieri altre infortunati, che hanno dovuto lasciare il campo nel primo tempo: Veretout, Lopez e Spinazzola, in mezz’ora la Roma ha perso tre giocatori, due per ricadute da infortuni precedenti. Per Pau Lopez si è trattato invece in una lussazione alla spalla, gli è uscita dopo un difficile intervento su Pogba.

Veretout ha avvertito un fastidio al flessore della coscia destra, Spinazzola al flessore della coscia sinistra, stesso problema per il quale era dovuto uscire dal campo ad Amsterdam. Ma anche Diawara e Smalling non stavano bene e sono dovuti restare in campo perché Fonseca non poteva fare sostituzione. Il centrocampista faticava a correre, l’inglese era affaticato per i primi novanta minuti giocati dopo un lungo stop.