Jordan Veretout torna nella lista dei convocati di Fonseca per la sfida contro il Sassuolo, in programma domani 3 aprile alle ore 15:00 al Mapei Stadium. Il centrocampista francese torna a disposizione della Roma dopo la lesione all’adduttore che lo aveva tenuto fuori dal campo per un mese. Il calciatore festeggia sui social il ritorno in gruppo, queste le sue parole su Instagram:

“Mi siete mancati ragazzi… sono tornato“.