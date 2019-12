Veretout, l’esame del cuore

Nei giorni in cui Veretout conquistava l’amore di Firenze, qualcuno ironicamente propose di erigere una statua in suo onore in Piazza della Signoria. Ma poi è arrivata la Roma. Fiorentina-Roma domani sera allora è decisamente la partita in cui il cuore di Veretout batterà più forte. Jordan verrà probabilmente sommerso di fischi, ma non smetterà per questo di amare la Viola, a cui deve il grande rilancio. Nella Capitale però si sta consacrando definitivamente. È l’equilibratore dell’undici di Fonseca e dal 15 settembre ha giocato sempre, segnando 2 gol e fornendo un assist: 14 le presenze in Serie A, 6 quelle in Europa League. Lo scrive il Corriere dello Sport.