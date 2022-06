Veretout-Kluivert, asse col Marsiglia. E c’è un altro tesoro

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Se in entrata la Roma è ancora ferma a Matic, in uscita di lavoro da fare ce n’è forse anche di più. Perché a Trigoria hanno l’esigenza di vendere, abbassare il monte-ingaggi e possibilmente portare anche in cassa soldi freschi, che possano andare a coprire le future operazioni volte a rinforzare il gruppo da dare a Mourinho per la sua seconda Roma.

E l’asse privilegiato è quello con la Francia, in particolare con Marsiglia, da dove potrebbero arrivare gran parte dei milioni di euro del potenziale tesoretto. Stiamo parlando in tutto di una cinquantina di milioni, di cui circa 30 – appunto – in arrivo eventualmente dall’Olympique.

Al Marsiglia piacciono infatti sia Veretout sia Kluivert, due giocatori che per la Roma sono di troppo. Il primo non ha più un gran feeling con Mourinho, che ne farebbe volentieri a meno per avere al sui posto un giocatore più pronto e di maggiore affidamento. Dopo un inizio folgorante, la storia d’amore tra Veretout e la Roma si è rovinata soprattutto negli ultimi 6-7 mesi, quando tra rinnovo e pensieri il francese (che sta per diventare papà per la terza volta) si è un po’ perso.