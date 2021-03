Veretout, il futuro è Roma

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Scordatevi Veretout. Il Napoli e altri club europei inseguono il centrocampista francese, che prima di fermarsi per infortunio è stato il giocatore della Roma con il rendimento più alto. Ancora oggi è il miglior realizzatore in campionato, con dieci gol, in attesa del risveglio degli attaccanti.

Leggi anche: Roma, il piano d’attacco

Jordan Veretout non ha dubbi, vuole restare alla Roma. Si trova bene, ha un ottimo rapporto con Fonseca. Ieri il suo procuratore, Mario Giuffredi, ha tolto ogni dubbio sul futuro del suo assistito. Ci ha detto: “Il Napoli? No, sta bene alla Roma. Nei mesi scorsi con la dirigenza abbiamo parlato di rinnovo, per cui credo che sia impossibile che Veretout vada al Napoli“.

Leggi anche: Super Villar, gol in Nazionale: “Ora in giallorosso”

Giuffredi ha incontrato Tiago Pinto un mese fa. Nel corso del colloquio avvenuto a Trigoria è emersa la volontà comune di andare avanti insieme. L’incontro è stato aggiornato ad aprile, quando si parlerà del prolungamento del contratto del centrocampista francese.

Leggi anche: La svolta Totti: ora è iscritto al registro agenti

Veretout è alla seconda stagione alla Roma, attualmente guadagna circa 2,5 milioni all’anno di euro più bonus, con la possibilità di un aumento (un milione in più) in caso di qualificazione della Roma alla prossima Champions League, che finora non ha riscosso. Il contratto in vigore scade nel 2024, ma verrà rinegoziato e prolungato fino al 2025. Il nuovo ingaggio, bonus compresi, raggiungerà 4 milioni a stagione.

Il francese sta lavorando per farsi trovare pronto dopo la sosta, si infortunò il 3 marzo contro la Fiorentina. Se non si fosse infortunato sarebbe stato convocato per la Nazionale francese. Giuffredi ha annunciato il suo ritorno in campo: “Alla ripresa del campionato sarà disponibile, pronto per ripartire da dove aveva finito. Siamo convinti che continuerà a fare quello che stava facendo“.