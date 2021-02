Veretout ha un posto nella storia: è il francese più prolifico della Roma

Il Corriere Dello Sport (G.Marota) – Veretout è l’uomo ovunque della Roma, il calciatore che ha spazzato via il concetto di “ruolo” per favorire quello più moderno di “compito”. Braga-Roma lo ha dimostrato: dopo l’uscita dal campo di Ibanez, con Karsdorp costretto a scalare sulla linea dei difensori, il numero 17 si è spostato sulla fascia destra per fare il “quinto”. Risultato? Diagonali da difensore, sovrapposizione e un assist per il 2-0 di Mayoral. Fin qui il francese ha speso 1915 minuti in campo, più prezioso di lui solamente Spinazzola, Ibanez e Mkhitaryan.

Grazie alla doppietta contro l’Udinese, Veretout è diventato il francese più prolifico della storia della Roma (17 gol) superando Candela e confermandosi uno dei migliori centrocampisti di questo campionato. Da quando è in Italia (estate 2017) nessun collega ha segnato quanto lui in campionato. La Roma ha già iniziato a lavorare per prolungare di un anno il suo contratto, portandolo a scadenza nel 2025. Martedì scorso Pinto ha incontrato l’agente Giuffredi, promettendo che il rinnovo del suo assistito verrà affrontato subito dopo altri rinnovi più urgenti (Pellegrini su tutti).