Veretout già sapeva tutto: “Pronti, che stavolta segno”

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Succede, nel calcio come nella vita. Che certe cose uno se le senta prima, quasi come una premonizione. È una questione di sensazioni , di quanto uno si senta bene e di quanta voglia abbia di arrivare a dama. Ecco, Jordan Veretout prima di Roma-Parma era davvero carico a pallettoni. Così tanto che alla moglie Sabrina glielo aveva preannunciato: “Prepara un’esultanza particolare, che stavolta segno“. Dopo la rete è arrivata poi la dedica social della moglie: “Amore, sono troppo fiera di te“. Il gol inoltre è stato molto pesante per il giocatore, che non segnava su azione da oltre due anni, e per la Roma, che è potuta tornare alla vittoria. Ieri è tornato anche a parlare l’agente del francese, Mario Giuffredi, in particolare dell’interesse del Napoli: “Bisognerebbe chiedere a Giuntoli e De Laurentiis. Ma Jordan vuole restare a Roma: è un ragazzo serio, non siamo abituati a firmare contratti e andare via dopo un solo anno. Naturalmente a fine stagione tireremo le somme, ma vuole restare in giallorosso“. E anche la Roma vuole che Veretout resti.