Veretout è out, tocca a Cristante con Diawara contro il Siviglia

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Le ambizioni ci sono tutte, visto che Paulo Fonseca dice che “la Roma può avere come obiettivo la vittoria dell’Europa League, pur sapendo che non sarà semplice“. Per farlo, però, c’è bisogno che tutto sia perfetto. Il primo granello nell’ingranaggio, in effetti, è caduto da tempo, ovvero la squalifica di Veretout nel match degli ottavi contro il Siviglia. A centrocampo quindi la coppia Cristante-Diawara, rodata contro il Torino e che sembra in crescita di condizione.