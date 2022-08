Jordan Veretout è atterrato a Marsiglia. L’oramai ex giocatore della Roma approda alla corte di Tudor dopo tre anni in giallorosso e un trofeo conquistato. Il centrocampista francese è passato a titolo definitivo all’OM per 11 milioni più 4.5 di bonus. A breve sosterrà le visite mediche e metterà la firma sul contratto. Sui social le prime foto dell’arrivo.

