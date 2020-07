E’ stata un’altra grande partita di sostanza e qualità per Jordan Veretout che in questo periodo sta prendendo per mano il centrocampo della Roma. Dopo la vittoria per 3-0 contro il Brescia, il francese ha lasciato il suo pensiero su Instagram postando, inoltre, la foto dell’esultanza di gruppo. Queste le sue parole:

“Continuiamo a correre, senza fermarci 🐺 🏃‍♂️💨“.