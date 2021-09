Veretout: “Che emozione giocare per la Francia. C’è rammarico per il risultato” – VIDEO

Dopo un inizio di campionato fantastico condito da 3 gol e un assist nelle prime due giornate, Jordan Veretout è stato chiamato per la prima volta dalla nazionale francese. Il centrocampista giallorosso ieri ha debuttato dal primo minuto nella partita pareggiata 1-1 con la Bosnia. Il giocatore a fine partita è stato intervistato. Queste le sue parole:

“È stata una partita molto emozionante per me, cantare La Marsigliese per la prima volta è stata una sensazione magnifica. C’è un po’ di rammarico per non aver portato a casa i tre punti, ma contiamo sabato di rifarci in un’altra partita importante”.