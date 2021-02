Veretout: “Abbiamo fatto una buona partita, ci è mancato il gol. Siamo sulla strada giusta”

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha parlato al termine dei 90′ contro la Juventus. Il match è terminato 2-0 in favore dei bianconeri. Queste le sue parole:

VERETOUT A SKY SPORT

Voi belli ma loro fanno gol…

Sì, penso che oggi abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo fatto il nostro gioco, solo che non siamo riusciti a fare gol. Loro hanno avuto 2-3 occasioni e sono riusciti a fare gol. Dobbiamo continuare così, siamo sulla buona strada e già da domenica prossima dobbiamo vincere perché questo campionato si giocherà fino alla fine.

Questa incapacità di battere le grandi del campionato sta diventando un limite definitivo?

No, oggi abbiamo giocato contro una grande squadra ed è sempre difficile contro la Juventus. Oggi abbiamo fatto bene e abbiamo giocato con fiducia, mancava solo l’ultimo passaggio per fare gol. Dobbiamo lavorare su questo e già domenica prossima abbiamo una partita importante.

Pirlo ha detto di aver imparato molto dalla partita d’andata, in cui la Roma si rendeva pericolosa sulle ripartenze, oggi hanno fatto la partita contraria…

Sì, abbiamo avuto la palla oggi e all’andata eravamo andati più in profondità con i contropiedi. Oggi è stato il contrario ma abbiamo fatto bene e fino agli ultimi metri abbiamo fatto bene, dobbiamo lavorare sulla finalizzazione. Oggi potevamo anche vincere la partita, abbiamo avuto grandi occasioni, siamo sempre andati nell’area loro ma non abbiamo fatto gol e loro sì.

VERETOUT A ROMA TV

La partita la porta a casa la Juventus…

Abbiamo giocato bene ma la Juve ha fatto due gol. Abbiamo giocato con fiducia e senza paura di niente ma negli ultimi metri dobbiamo fare il passaggio giusto. Dobbiamo continuare a lavorare cosi e con fiducia vinciamo altre partite.

Perché questi errori negli ultimi metri?

Un po’ di pazienza. Dobbiamo continuare cosi, dobbiamo fare gol e abbiamo dimostrato questa stagione che siamo una grande squadra. Dobbiamo continuare cosi e lavorare.

Perché non si tira dal limite dell’area?

Dobbiamo calciare di più, è vero. Anch’io devo fare di più. Oggi non abbiamo fatto bene gli ultimi metri. Dobbiamo fare di più in questo perché abbiamo calciatori che sanno calciare da lontano. E quando crossiamo dobbiamo avere più presenze in area. Ma oggi abbiamo giocato con fiducia e abbiamo giocato il nostro calcio. Dobbiamo lavorare sugli ultimi metri ma sappiamo che possiamo fare gol contro tutte le squadre. Dobbiamo continuare a lavorare e già domenica abbiamo una gara importante.

Nel primo tempo avete attaccato molto sulla sinistra, l’avete preparata cosi?

No, l’abbiamo preparata su due lati. Ma oggi abbiamo attaccato più da sinistra con Miki e Spina. Ma dobbiamo continuare a prendere la profondità per mettere in difficoltà l’avversario. Dobbiamo continuare a lavorare cosi, oggi abbiamo perso ma domenica prossima abbiamo una partita importante contro l’Udinese.