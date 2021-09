La Roma perde il derby contro la Lazio per 3-2 nella sesta giornata di Serie A. Jordan Veretout mette a segno nella ripresa il secondo gol dal dischetto, ma condivide il proprio rammarico su Instagram per non aver vinto la partita:

“Ogni derby è una battaglia. Abbiamo combattuto su ogni pallone, ma non siamo riusciti a vincerla. Delusi ma non abbattuti“.