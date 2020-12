Veret-out: lo stop di Jordan preoccupa Fonseca. Così cambierà la Roma in mezzo

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Per capire quanto preoccupi Fonseca la sua assenza basti vedere un semplice numero: da quando l’allenatore portoghese è alla Roma nessuno ha giocato più di Jordan Veretout (55 partite). In attesa di conoscere con precisione le condizioni dell’ex Fiorentina, l’allarme è alto: il francese rischia uno stop di una quindicina di giorni. Oggi ci saranno gli accertamenti strumentali a Villa Stuart, ma la sensazione è che oltre a Young Boys e Sassuolo, Veretout dovrà saltare anche anche il Cska Sofia e il Bologna. Come cambia il centrocampo della Roma? Domani spazio a Diawara, avvicendamento tra Pellegrini e Villar che al momento non sembrano una coppia: troppo simili. Punto interrogativo Cristante: domani l’ex Atalanta dovrebbe essere nuovamente schierato fra i 3 difensori, ma già da domenica Fonseca potrebbe riportarlo nel suo ruolo naturale, quando l’emergenza per la linea arretrata sarà arginata