Verdone: “C’è bisogno di lottare per lo scudetto”

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Ieri è stata una lunga giornata per tutti i tifosi romanisti, segnati dal definitivo ingresso della famiglia Friedkin nella Capitale. Tra i tanti tifosi che hanno commentato l’evento per tutta la giornata, anche una celebrità come Verdone, da sempre grande tifoso romanista: “Mi auguro che l’entusiasmo del nuovo proprietario porti nel tempo a formare una squadra unita, con degli obiettivi al vertice. Per fare questo non dovrà vendere il pezzo più pregiato con un grandissimo margine di miglioramento: Zaniolo. Se non avessimo venduto giocatori che hanno vinto di tutto in altre squadre, la Roma sarebbe stata tra le 5 squadre più forti in Europa. La Roma ha bisogno urgente di lottare per lo scudetto. Altrimenti lo stadio sarà sempre più vuoto per uno sconforto che dura da troppi anni”.